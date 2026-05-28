Губернатор отметил региональными наградами предпринимателей Самарской области

На форуме вручили региональные награды Фото: Иван Макеева

В Самаре 28 мая прошел региональный бизнес-форум «Мой бизнес 63. Время героев». Его приурочили ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая. Участие в форуме принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Времена всегда разные, всегда есть сложности и трудности. Но именно предприниматели берут на себя ответственность не только за себя и свой труд, но и за большие коллективы. Пищевая продукция, металлургия, современные технологические направления — все это в Самаре есть благодаря вашему труду», — обратился к участникам глава региона.

Центральная тема форума в этом году — «Время героев». Она отражает устойчивость бизнеса в условиях экономической перестройки и вовлечение участников СВО в экономику. На форуме Федорищев осмотрел выставку креативных индустрий «Здесь придумали». Там представили 17 компаний: от производителей одежды и мебели до промышленной робототехники. Среди участников есть и предприниматели, прошедшие программу «СВОе Дело. Самарская область».

На форуме вручили региональные награды. Звание «Заслуженный предприниматель Самарской области» получила гендиректор «Самарского питомника» Вера Глухова. Почетный знак «За содействие Вооруженным Силам РФ» вручили главе «Л-Корпорации» Михаилу Бабенко. Еще 13 предпринимателей получили почетные грамоты и благодарности губернатора.

