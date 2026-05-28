Житель Самарской области переделал пневматику в огнестрел и получил срок

В Самарской области вынесли приговор местному жителю за незаконное изготовление огнестрельного оружия. Мужчина из Чапаевска самодельным способом переделал пневматическую винтовку в огнестрел. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

«Суд установил, что мужчина, находясь по месту своего проживания, внес изменения в конструкцию пневматической винтовки учебной модели. В результате она утратила свойства пневматического оружия и приобрела свойства нарезного огнестрельного», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину обвинили по двум статьям: незаконное изготовление оружия и незаконные приобретение, ношение и хранение оружия и боеприпасов. Свою вину он признал полностью. Суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также мужчина должен выплатить штраф 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

