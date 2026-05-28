РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов

Решено обязать «КС» выплатить «Зениту» пени за нарушение сроков. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крыльям Советов» запретили регистрацию новых футболистов из-за задолженности «Зениту». Это связано с трансферной компенсацией за переход футболиста Ивана Сергеева. Об этом сообщает РФС.

«Решено обязать «КС» выплатить «Зениту» пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста», – рассказали в пресс-службе.

В качестве обеспечительной меры к самарскому клубу применили запрет на регистрацию новых футболистов. Он начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, если решение не будет исполнено в полном объеме.

Напомним, в 2024 году «Зенит» продал форварда Ивана Сергеева «Крыльям Советов» за 200 млн рублей. В 2025-м лучший бомбардир команды перешел в московское «Динамо».

