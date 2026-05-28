НовостиСпорт28 мая 2026 13:34

РФС запретил «Крыльям Советов» регистрировать новых футболистов

«Крылья Советов» обязали выплатить «Зениту» задолженность по трансферной компенсации за переход Ивана Сергеева
Ирина СИНЕГУБОВА
Решено обязать «КС» выплатить «Зениту» пени за нарушение сроков. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крыльям Советов» запретили регистрацию новых футболистов из-за задолженности «Зениту». Это связано с трансферной компенсацией за переход футболиста Ивана Сергеева. Об этом сообщает РФС.

«Решено обязать «КС» выплатить «Зениту» пени за нарушение сроков выплат по трансферному контракту о переходе футболиста», – рассказали в пресс-службе.

В качестве обеспечительной меры к самарскому клубу применили запрет на регистрацию новых футболистов. Он начнет действовать на следующий день после истечения срока на добровольное исполнение, если решение не будет исполнено в полном объеме.

Напомним, в 2024 году «Зенит» продал форварда Ивана Сергеева «Крыльям Советов» за 200 млн рублей. В 2025-м лучший бомбардир команды перешел в московское «Динамо».

