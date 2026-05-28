В Самаре женщина брала от 5% стоимости поставок канцтоваров и спецодежды

В отношении женщины завели четыре уголовных дела

В Самаре будут судить бывшую руководительницу отдела промышленного предприятия. Ее обвиняют в получении коммерческого подкупа на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«В период с 2018 по 2024 год обвиняемая неоднократно получала от представителей подрядных организаций деньги в качестве коммерческого подкупа. Речь идет о не менее 5% от стоимости поставленной продукции по договорам на поставку канцелярских принадлежностей, спецодежды и химических средств», — рассказали в ведомстве.

Женщина получала деньги за беспрепятственное исполнение условий договоров. В отношении нее завели четыре уголовных дела за коммерческий подкуп. Расследование завершили. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

