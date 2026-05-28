Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 мая 2026 13:52

В Самаре женщина брала от 5% стоимости поставок канцтоваров и спецодежды

Бывшая руководительница отдела в Самаре получила более 2 млн рублей подкупом
Елизавета ЖИРНОВА
В отношении женщины завели четыре уголовных дела

В отношении женщины завели четыре уголовных дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре будут судить бывшую руководительницу отдела промышленного предприятия. Ее обвиняют в получении коммерческого подкупа на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«В период с 2018 по 2024 год обвиняемая неоднократно получала от представителей подрядных организаций деньги в качестве коммерческого подкупа. Речь идет о не менее 5% от стоимости поставленной продукции по договорам на поставку канцелярских принадлежностей, спецодежды и химических средств», — рассказали в ведомстве.

Женщина получала деньги за беспрепятственное исполнение условий договоров. В отношении нее завели четыре уголовных дела за коммерческий подкуп. Расследование завершили. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал