В Самаре проверяют департамент спорта после коррупционного случая в спортшколе

Женщина занизила данные о своих доходах и имуществе

В Самаре министерство спорта и прокуратура проверяют деятельность спортивной школы №16. В марте с должности директора уволили Марину Самарцеву из-за утраты доверия и коррупционные нарушения. Женщина занизила данные о своих доходах и имуществе в десятки раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Поводом для проверки также стали жалобы родителей на многочисленные поборы без предоставления отчетности. Причем в спортшколе практикуют сбор наличных денежных средств», — уточнили в надзорном органе.

Ранее комиссия городской администрации рекомендовала Самарцевой принять меры по предотвращению конфликта интересов. В надзорных органах предполагают, что уволенная руководительница продолжает контролировать работу школы. На должность заместителя трудоустроили ее дочь.

Проверка касается и руководителя департамента физкультуры и спорта Самары Дмитрия Чеканова. Он согласовал назначение дочери Самарцевой на новую должность. Чиновник отказался комментировать ситуацию.

