Анатолий Попов: «IPO в текущем году будет штучным товаром»

Анатолий Попов / Фото: пресс-служба Сбербанка

Начало года показывает, что первичное публичное размещение акций компаний (IPO) в 2026 году будет штучным товаром, открытие окна для IPO ожидается в сентябре-октябре, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Топ-менеджер напомнил, что в прошлом году состоялось лишь несколько IPO. По словам Попова, это не так много для рынка: в предыдущие годы было и по два десятка первичных публичных размещений.

«Старт нынешнего года показывает, что IPO в текущем году будет штучным товаром», – сказал Попов.

Однако банк не исключает, что несколько клиентов сделают «очередные знаковые размещения».

«Мы ожидаем в сентябре-октябре открытия окна для IPO, ждем интереса розничных, институциональных инвесторов к рынку. И видим фокус на развитии рынка акционерного капитала на самом высоком уровне, мы готовы продолжить развивать этот рынок, способствовать инвестициям в успешные компании», – подчеркнул топ-менеджер.

