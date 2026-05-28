Более 2 000 человек пришли на форум «Мой бизнес 63. Время героев» в Самаре

На площадке форума работала выставка креативных индустрий Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самаре 28 мая стартовал форум «Мой бизнес 63. Время героев». В первый день его участниками стали более 2 000 жителей региона. Мероприятие прошло во Дворце спорта имени В. Высоцкого.

«Если обратиться к цифрам, мы наблюдаем устойчивый рост числа предприятий и их показателей. В министерстве приняли решение ежемесячно отслеживать динамику развития предпринимательства в этот адаптационный год. Это позволит оперативно реагировать на изменения. Общаясь с предпринимателями, видим — глаза горят, желание работать есть. Уверен, при нашей поддержке региональные предприятия продолжат уверенно развиваться», — отметил министр экономразвития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды предпринимателям за вклад в развитие области, заслуги в бизнесе и помощь военнослужащим. Центральным событием форума стала пленарная сессия «Адаптация бизнеса к новым условиям». Участники обсудили налоговую реформу, логистику, новые рынки сбыта и доступность финансов.

На площадке форума также работала выставка креативных индустрий «Здесь придумали». Там представили проекты в сфере моды, архитектуры, гастрономии, ремесла и технологий. Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

