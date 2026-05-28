В Самаре авиазавод проведет тренировку с включением сирен 29 мая

Если возникнет реальная угроза тренировку перенесут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 29 мая на территории завода «Авиакор» в Кировском районе проведут тренировку с включением сирен и громкоговорителей. Отрабатывать будут действия при угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщает администрация Самары.

«Жителей близлежащих домов и сотрудников соседних предприятий поросят сохранять спокойствие при включении сирен и доверять только официальным источникам», - сообщили в ведомстве.

Если возникнет реальная угроза нападения, тренировку перенесут на другое время. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы — 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал