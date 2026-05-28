В Самаре авиазавод проведет тренировку с включением сирен 29 мая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Самаре 29 мая на территории завода «Авиакор» в Кировском районе проведут тренировку с включением сирен и громкоговорителей. Отрабатывать будут действия при угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщает администрация Самары.
«Жителей близлежащих домов и сотрудников соседних предприятий поросят сохранять спокойствие при включении сирен и доверять только официальным источникам», - сообщили в ведомстве.
Если возникнет реальная угроза нападения, тренировку перенесут на другое время. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы — 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал