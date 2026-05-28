Сборная Самарской области победила на всероссийских соревнованиях по гандболу

Тольяттинские команды завоевали шесть наград в пяти из шести возрастных категорий Фото: минспорта Самарской области

Сборная Самарской области выиграла всероссийские соревнования по гандболу среди девушек до 14 лет. Турнир проходил в Астрахани с 19 по 28 мая. Команду представили воспитанницы тольяттинской СШОР № 10 «Олимп». Об этом сообщает министерство спорта Самарской области.

«Серебро завоевала команда из Астрахани, бронзу — «Академия гандбола»-2 из Краснодара», — говорится в сообщении ведомства.

Вторая сборная Самарской области заняла шестое место. Лучшими игроками признаны Арина Фролова и Милана Карушина. Марина Фролова вошла в символическую сборную как лучший линейный игрок. По итогам сезона тольяттинские команды завоевали шесть наград в пяти из шести возрастных категорий: три золота, два серебра и одну бронзу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал