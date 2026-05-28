В Самаре прошло Первенство по маунтинбайку среди юношей и девушек

Гонщики выступали в четырех возрастных категориях Фото: администрация Самары

В Самаре в лесопарке «Дубки» 27 мая прошло Первенство городского округа по велосипедному спорту. В соревнованиях участвовали более 100 юношей и девушек в таких дисциплинах как маунтинбайк – кросс – кантри – короткий круг. Об этом сообщает администрация Самары.

«Гонщики выступали в четырех возрастных категориях: 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015 и 2016 годов рождения», — говорится в сообщении мэрии.

Победителями стали Михаил Шукшин и Дарья Свистухина, Максим Черкунов и Елизавета Кузнецова, Дмитрий Монец и Оксана Беликова, а также Александр Москвин. В соревнованиях участвовали воспитанники спортивных школ № 7 и № 15.

