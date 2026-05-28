В Самарской области организацию оштрафовали на 70 тысяч рублей

Общая сумма штрафа составила 70 тысяч рублей

В Самарской области оштрафовали организацию и ее должностное лицо за нарушение антикоррупционного законодательства. В Исаклинском районе учреждение соцобслуживания приняло на работу бывшего государственного служащего, но не сообщило об этом его последнему работодателю. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«По итогам проверки прокурор района завел дела об административном правонарушении», — говорится в сообщении ведомства.

Суд признал виновных в незаконном привлечении к труду бывшего госслужащего. Общая сумма штрафа составила 70 тысяч рублей.

