В селе Самарской области пожар уничтожил дом и надворную постройку

На месте работают все службы жизнеобеспечения Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области вечером 28 мая загорелись жилой дом и надворная постройка. Сигнал о пожаре на улице Садовой в селе Борское поступил диспетчерам в 19:24. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«Погибших и пострадавших нет. Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются», — отметили в ведомстве.

На место выехали три пожарных расчета. Общая площадь горения составила 90 квадратных метров. Огонь тушили 10 человек личного состава и три единицы техники. Локализовали пожар в 19:39, открытое горение ликвидировали в 19:50. На месте работают все службы жизнеобеспечения.

