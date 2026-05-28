Сотрудница «Т Плюс» из Самарской области вошла в топ-25 Forbes Woman

Сейчас она выступает наставником для новых сотрудников Фото: «Т Плюс»

Алина Сайгичева из Самарской области вошла в рейтинг «25 вдохновляющих женщин» от Forbes Woman. Сотрудницу «Т Плюс» Новокуйбышевской ТЭЦ-1 отметили в номинации «Производство».

«Первоначально мне приходилось бороться с собственными страхами и неуверенностью, — поделилась Алина Сайгичева. — В энергетике важны компетенции и готовность постоянно учиться. Признание на таком высоком уровне вдохновляет меня развиваться дальше».

Карьера Алины в энергетике началась в 2015 году. За шесть лет она прошла путь от электромотора до руководителя производственно-технического отдела. Она участвовала в реализации 20 инвестиционных проектов. Среди крупнейших — строительство водогрейного котла в 2021 году, которое повысило надежность теплоснабжения Новокуйбышевска. Сейчас она выступает наставником для новых сотрудников и занимается разработкой проектов. В рейтинг Forbes Woman вошли представительницы профессий, которые долгое время считались традиционно мужскими.

