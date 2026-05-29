В Самаре мошенники выманили у домохозяйки более 13,5 тысяч рублей

Злоумышленники убедили женщину, что для начала работы достаточно внести символический взнос, который вернется после выполнения первого задания.

36-летней домохозяйке из Куйбышевского района Самары пришло сообщение с заманчивым предложением о дополнительном заработке. Для этого ей нужно было «продвигать товары» на маркетплейсе, повышая их рейтинг. Злоумышленники убедили женщину, что для начала работы достаточно внести символический взнос, который вернется после выполнения первого задания. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Не подозревая о подвохе, потерпевшая перевела злоумышленникам свыше 13,5 тысяч рублей. После этого «работодатели» заблокировали ее аккаунт. По факту произошедшего завели уголовное дело о мошенничестве», – рассказали в ведомстве.

Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления личностей и задержания злоумышленников.

