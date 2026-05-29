В аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 29 мая

В пятницу, 29 мая, в Самарской области были приостановлены полеты в международном аэропорту Курумоч из-за опасности атаки беспилотников. Ограничения действовали с 05:13 до 07:05. Спустя 2 часа опасность миновала, поэтому воздушное пространство на всех высотах открыли, а ограничения сняли. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Режим «Ковер» на территории Самарской области снят», – написал глава региона в мессенджере МАКС.

За это время в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет рейса в Сочи и отменили вылет в Анталью. Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, в Самарской области угроза атаки БПЛА действовала с 04:12 до 07:00.

