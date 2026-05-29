В Самаре мужчина угнал машину, но скоро попал в ДТП

Житель Самары сидел на пассажирском сиденье в чужой машине и захотел покататься на ней самостоятельно. Для этого он дождался, когда водитель отлучился, оставив ключи в замке зажигания, сел за руль и поехал. Однако поездка оказалась недолгой, так как он попал в ДТП. Об этом сообщает ГУФССП по Самарской области.

«Рассмотрев материалы дела, суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по статье за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей», – рассказали в ведомстве.

В отношении неудавшегося водителя вынесли постановление об обращении взыскания со счетов в банке и предупредили, что если он не заплатит штраф, наказание могут заменить на более строгое. Это побудило мужчину полностью погасить долг.

