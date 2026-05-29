Компания должна выплатить Самарской области более 16 млн рублей

На главу фирмы завели второе уголовное дело

Компания должна вернуть в бюджет Самарской области более 16 млн рублей за пользование чужими деньгами. Такое решение вынес Арбитражный суд Самарской области. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

«Изначально министерство туризма региона подавало иск о взыскании с яхт-клуба субсидии в размере более 87 млн рублей. Позже требования были уточнены», — говорится в сообщении.

Компания получила субсидию, но туристический объект так и не построила. На главу фирмы недавно завели второе уголовное дело.

