В Самарской области мужчина продал чужой гаджет таксисту за 400 рублей

Ранее он был судим за имущественные преступления

В Самарской области полицейские задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в краже телефона. Похищенный гаджет в Кинель-Черкасском районе вернули владелице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Задержанный признал вину и пояснил полицейским, что продал телефон таксисту за 400 рублей, а деньги потратил на собственные нужды», — рассказали в ведомстве.

39-летняя жительница села обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Выяснилось, что накануне к ее супругу приходили знакомые. Они распивали спиртные напитки. Полицейские опросили всех участников застолья. Одного из них доставили в отдел. Ранее он был судим за имущественные преступления. Завели уголовное дело по статье «Кража».

