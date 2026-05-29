Самарцы получили возможность оформить пять новых налоговых вычетов в 2026 году

Семьи с двумя и более детьми освобождаются от НДФЛ при продаже жилья, если покупают квартиру большей площади. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, какие пять налоговых вычетов могут оформить самарцы в 2026 году. Одним из них оказался вычет на занятия спортом. По закону за год можно вернуть до 19,5 тысячи рублей за занятия не только для себя и детей, но и за родителей-пенсионеров.

«С 2026 года семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ – разницу между фактически уплаченным налогом и налогом по ставке 6% с того же дохода. Заявление принимают с 1 июня по 1 октября. Успейте подать – это реальные деньги в семейный бюджет», – рассказал Чаплин.

Также в этом году упростили получение вычета за сдачу ГТО. Теперь вместо диспансеризации достаточно ежегодного профилактического медосмотра. Сумма вычета - 18 тысяч рублей, а вернуть можно до 2340 рублей (при ставке 13%).

Кроме того, семьи с двумя и более детьми освобождаются от НДФЛ при продаже жилья, если покупают квартиру большей площади. Льгота действует и для семей с недееспособными детьми любого возраста. Если ребенок родился после продажи квартиры, но до 30 апреля следующего года - льгота все равно сохраняется.

Помимо этого, с 2026 года вычет на обучение за границей больше не проблема, так как ввели специальные коды для оплаты: 333 – за свое обучение или обучение брата или сестры, 334 – за обучение детей.

Оформить вычет можно через работодателя, на сайте ФНС или декларацией 3-НДФЛ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал