В Самарской области мужчина похитил алкоголь на сумму более 2 тысяч рублей

Мужчина взял с прилавка алкогольную продукцию и прошел мимо кассы

В Самарской области вынесли приговор 39-летнему местному жителю. Его признали виновным в грабеже — он похитил алкоголь из магазина в поселке Стройкерамика в Волжском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Обвиняемый сознался в содеянном и сообщил, что похитил алкоголь для распития со знакомыми», — рассказали в ведомстве.

Преступление произошло в конце прошлого года. Мужчина взял с прилавка алкогольную продукцию, прошел мимо кассы и ушел, не оплатив. Сотрудники магазина обратились в полицию. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. Его задержали по месту жительства. Суд назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

