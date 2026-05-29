В Самаре начали очистку восьми городских водоемов

Сотрудники службы убирают мусор с берегов и прибрежной зоны Фото: администрация Самары

В Самаре приступили к очистке восьми городских водоемов. Работы уже провели на озерах в скверах Солнечная Поляна, Дубовый колок и Родничок Надежды, а также на озере Леснуха на 5-й просеке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

«Даже самые масштабные работы по очистке не дадут долгосрочного эффекта, если жители не будут бережно относиться к этим территориям. Призываю самарцев проявить сознательность: не оставлять мусор на берегах и ответственно относиться к природе», — сказал глава Самары Иван Носков.

Сотрудники службы убирают мусор с берегов и прибрежной зоны. Они извлекают пластиковые бутылки, одноразовую посуду, текстиль и автомобильные шины. На очистку из бюджета города выделили 22 млн рублей. До конца лета в Самаре очистят водоем в парке Воронежские озера, озеро Шишига, озеро на улице Солнечной и озеро в парке Дубки. Также проведут дополнительную очистку берегов Волги, Самары и Татьянки. За загрязнение водоемов предусмотрены штрафы: для жителей — от 1,5 до 3 тысяч рублей, для организаций — от 30 до 40 тысяч.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал