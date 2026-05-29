В Самаре согласовали внешний вид нового элитного ЖК

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Самаре согласовали архитектурно-градостроительный облик четвертого этапа строительства жилого комплекса «Грин Ривер», который расположен в границах улиц Липецкой и Мусоргского. Высота здания составит 22 этажа. Соответствующий приказ опубликовало Министерство градостроительной политики Самарской области.

Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2038 года. В жилом комплексе будет 312 квартир, из которых 121 однокомнатная, 96 двухкомнатная, 88 трехкомнатная и семь квартир с четырьмя и более комнатами.

