Самарцы пожаловались на маленькие зарплаты медсестер

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Под постом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева во «ВКонтакте» житель региона попросил обратить внимание на низкие зарплаты участковых медсестер. По его словам, их ставка составляет всего 28 тысяч рублей. На это сообщение ответил глава Минздрава Самарской области Андрей Орлов.

«Размер средней заработной платы среднего медицинского персонала в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области в 1 квартале 2026 года составил более 57 тысяч рублей, а конкретно медицинских сестер-участковых – более 51 тысячи рублей», – написал Орлов.

По его словам, зарплата в медицинских учреждениях зависит от видов оказания медпомощи, финансовой обеспеченности учреждения и укомплектованности штатов, а доход работников складывается из количества занятых ставок, объема выполняемой работы, квалификации и других условий труда.

