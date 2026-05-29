Вахтовик устроил дебош в самолете Сургут – Самара. Мужчина пустился во все тяжкие после новости о рождении чужого ребенка

Мужчина отказался пристегнуть ремень в самолете и обругал бортпроводников / Фото: Управление на транспорта МВД по УрФо

Вахтовик из Самарской области задержал вылет рейса из Сургута. Мужчина напился и устроил дебош прямо на борту воздушного судна. Самолет в итоге вернули на стоянку, а буйного пассажира пришлось успокаивать сотрудникам транспортной полиции.

Все произошло на днях в аэропорту Сургута. У 36-летнего жителя Самарской области закончилась вахта, и он решил вернуться домой. Перед вылетом мужчина изрядно принял на грудь, а уже на борту пустился во все тяжкие. При рулении самолета пассажир отказался пристегнуть ремень безопасности. Бортпроводники сделали ему замечание, на что он покрыл их матом.

В результате вылет самолета был сорван – командир воздушного судна решил вернуться на стоянку. Там буйного самарца уже ждали сотрудники полиции. Мужчину отправили на освидетельствование, которое показало, что в выдыхаемом им воздухе содержится 0,62 мг/л алкоголя.

«Вахтовик рассказал, что незадолго до полета узнал, что у его друга родился сын. Поэтому он решил отметить такое событие перед вылетом», - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

На самарца составили протокол по статьям «Мелкое хулиганство» и «Невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна». Ему выписали штраф и отправили протрезвляться в Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения, где он провел сутки.

В качестве наказания вахтовику выписали штраф / Фото: Управление на транспорта МВД по УрФо

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал