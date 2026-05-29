В Самарской области мужчина облил спящего знакомого горючим и поджег

Хозяин жилья начал пытаться разбудить его, требовал уйти и угрожал поджогом.

В ночь на 24 февраля 2026 года в микрорайоне Южный город сельского поселения Лопатино Самарской области компания распивала алкоголь в квартире одного из присутствовавших мужчин. Один из гостей уснул на диване. Хозяин жилья начал пытаться разбудить его, требовал уйти и угрожал поджогом. Не добившись реакции, он облил спящего горючей жидкостью и поджег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В результате происшествия тело мужчины на 30% покрылось ожогами. Довести до конца свой преступный умысел поджигатель не смог, поскольку потерпевший сумел потушить огонь на собственном теле, покинул квартиру и самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи», – рассказали в ведомстве.

В отношении нападавшего завели уголовное дело по статье за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По делу уже утвердили обвинительное заключение и направили его в суд.

