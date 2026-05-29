Выставка «Кокошник и его братья» откроется в Самаре 29 мая

На выставке будет представлено около 100 изделий ручной работы.

В пятницу, 29 мая 2026 года, в Самаре откроется выставка, посвященная традиционным головным уборам народов России. Она будет работать в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий.

На выставке будут представлены около 100 изделий ручной работы: кокошники, коруны, венцы, очелья, калфаки и тюбетейки. Мастер Ирина Филатова покажет реплики традиционных головных уборов XIX века: праздничный шишак Торопецкого уезда Псковской области, девичью повязку Самарской губернии и др. Мастер Валентина Андреева представит на выставке княжеские головные уборы, воссозданные по архивным материалам. Также в экспозиции можно будет увидеть настоящий свадебный венец XIX века, который был найден в этнографической экспедиции в Самарской области.

Посетители выставки смогут увидеть редкие фотографии знаменитого костюмированного бала к юбилею дома Романовых, познакомиться со светской шляпной модой 40-50 годов прошлого столетия и др. Некоторые головные уборы, представленные на выставке, можно будет примерить.

Экспозиция будет работать с 29 мая по 31 августа 2026 года на улице Некрасовской, 78. Вход – свободный.

