Температура опустится до +3 градусов на выходных в Самарской области

В Самарской области 29, 30 и 31 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами возможен град. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

«При грозе порывы ветра могут достигать 15-18 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

В пятницу, 29 мая, ночью столбики термометров покажут от +4 до +9 градусов, днем — от +15 до +20. Ветер достигнет 7-12 м/с. В субботу, 30 мая, ночью будет от +3 до +8, днем — от +17 до +22, ветер слабый.

В воскресенье, 31 мая, ночью температура составит от +5 до +10, днем — от +17 до +22. Ветер 3-8 м/с, днем с порывами до 7-12 м/с. Во время непогоды рекомендуется быть осторожнее.

