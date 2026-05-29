В Самарской области одинокой матери помогли оформить социальные пособия

Женщина живет со своими детьми в служебном жилье, предоставленном работодателем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области одинокая мать, воспитывающая 14-летнего подростка и годовалого ребенка, не смогла получить социальное пособие. Ей отказали, потому что семья якобы не подтвердила регистрацию на территории региона, однако женщина живет со своими детьми в служебном жилье, предоставленном работодателем, и зарегистрирована там. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Была проведена проверка, по результатам которой женщине и ее детям назначили меры социальной поддержки», – рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, самарцы получили возможность оформить пять новых налоговых вычетов в 2026 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал