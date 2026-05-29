Здание управления сберкасс выставили на торги от 73 млн рублей в Самаре

В феврале 2025 года взяли под охрану здание «Управление сберкасс». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре продается здание объекта культурного наследия регионального значения «Управление сберкасс». Исторический особняк на улице Куйбышева, 93 выставили на торги. Стоимость оценили на сумму от 73 млн рублей. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений.

«Объект расположен в излюбленной жителями и гостями части городского пространства с прогулочными маршрутами, ведущими к самарской набережной. Здание универсальное и подойдет для организации любого вида бизнеса», – говорится в объявлении.

Покупатель должен будет заключить с департаментом управления имуществом Самары договоренности согласно охранным обязательствам. Напомним, в феврале 2025 года взяли под охрану здание «Управление сберкасс».

