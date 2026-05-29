НовостиОбщество29 мая 2026 9:52

В Самарском аэропорту у пассажиров изъяли растения, саженцы и рассаду

Екатерина ПАВЛОВА
Путешественники пытались провезти с собой орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, части растений, саженцы, рассаду и другое.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

С 18 по 24 мая 2026 года в самарском аэропорту Курумоч при досмотре у 28 авиапутешественников из Таджикистана, Узбекистана и Грузии нашли 145,6 кг и 2 штуки подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу в Россию. Об этом сообщает Россельхознадзор по Саратовской и Самарской области.

«Путешественники пытались провезти с собой орехи, фрукты, сухофрукты, крупы, специи, части растений, саженцы, рассаду и другое. Эту продукцию запрещено ввозить в страну из-за риска распространения вредных карантинных объектов: семян опасных сорняков, насекомых-вредителей и заболеваний растений», – рассказали в ведомстве.

Всю продукцию изъяли. Напомним, в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов 29 мая.

