В Самаре водитель Hyundai Solaris врезался в Daewoo Nexia, пострадали дети

Авария произошла в Куйбышевском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В Самаре 28 мая в ДТП пострадали двое детей. Авария произошла в Куйбышевском районе в 10:50. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«68-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь по Уральскому шоссе со стороны улицы Новосельской в направлении Южного шоссе, не обеспечил безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем», — говорится в сообщении.

В больницу доставили 10-летнего мальчика и 6-летнюю девочку, пассажиров Daewoo Nexia. Им назначили амбулаторное лечение.

Водителей призывают соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и избегать резких маневров.

