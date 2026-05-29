Вячеслав Федорищев поздравил самарский филиал авиапредприятия с 70-летием

Губернатор вручил сотрудникам предприятия почетные грамоты и благодарности Фото: правительство Самарской области.

29 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное 70-летию самарского филиала АО «Туполев» – конструкторского бюро. В нем принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.

«Конструкторское бюро Туполева заложило основы отечественного авиастроения, создав десятки моделей, ставших эталоном надежности и инновацийя2, – отметил глава региона с поздравительной речи и подчеркнул, что история предприятия неразрывно связана с развитием авиации в стране и Самарской области.

Вячеслав Федорищев поблагодарил ветеранов отрасли, которые заложили фундамент нынешних успехов, отметил роль предприятия в обеспечении безопасности страны в ходе СВО.

Губернатор вручил сотрудникам предприятия почетные грамоты и благодарности, пожелал коллективу успешной реализации проектов и новых технологических прорывов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал