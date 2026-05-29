МЧС опровергло введение штрафов для самарцев за разговоры по мобильному на АЗС

Введение такого запрета не рассматривается, заверили в МЧС

В некоторых СМИ появилась информация, что с 1 июня ужесточаются правила пожарной безопасности. Якобы, с этого срока нельзя разговаривать на АЗС по мобильному телефону, иначе можно получить штраф. Но в МЧС опровергли эту информацию.

«Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности». – сообщает пресс-служба МЧС России.

Нынешняя нормативная база не включает в себя прямой запрет на то, чтобы использовать на АЗС средства мобильной связи. Более того, введение такого запрета даже не рассматривается, заверили в МЧС.

