Житель Самарской области получил пять месяцев колонии за уход от надзора

Во время рассмотрения дела в суде мужчина снова скрылся.

В Самарской области местного жителя приговорили к пяти месяцам лишения свободы. Он самовольно покинул место пребывания, чтобы избежать административного надзора. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

«Обвиняемый скрылся со своего места жительства, поэтому суд объявил его в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины был установлен административный надзор сроком на 8 лет с ограничениями. Он уехал в Ставропольский район, не уведомив полицию. Сотрудники нашли его и завели уголовное дело.

Во время рассмотрения дела в суде мужчина снова скрылся. После обнаружения он полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

