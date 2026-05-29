В Самаре реорганизовали и объединили несколько детских садов

Дошкольные учреждения объединяют, чтобы оптимизировать городскую систему образования

Несколько детских садов реорганизовали в Самаре. Документы об этом опубликованы на сайте мэрии. Дошкольные учреждения объединяют, чтобы оптимизировать городскую систему образования.

«Целью реорганизации является совершенствование внутренней структуры учреждений системы образования, оптимизация расходов на их содержание, более эффективное использование ресурсов», – говорится в документах.

Детский сад №182 на улице Блюхера, 27 присоединят к детскому саду №140 на улице Блюхера, 32. Детский сад №194 на улице 22 Партсъезда, 3А объединят с детским садом №201 на улице Средне-Садовой, 1А.

Также власти объединят детские сады №318 на улице Волгина, строение 126, и №337 на улице Аэродромной, 22, литера А.

