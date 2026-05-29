В Самаре состоялась ежегодная защита проектов воспитанников технопарка «Кванториум63»

Энергетики приняли участие в оценке проектов воспитанников технопарка / Фото: Т Плюс

В Самаре прошла ежегодная защита проектов воспитанников детского технопарка «Кванториум63». В ней приняли участие представители компании «Т Плюс».

На суд жюри было представлено 15 проектов. Тематика работ была разной: ребрендинг лицея, приложение для тайм-менеджмента, дозаправщик космических кораблей и др. Специальным призом был отмечен проект Михаила Мячина. Энергетики высоко оценили его работу по расчету расхода теплоносителя для теплообменника.

«Представленные презентации были интересными, каждая со своей уникальной идеей. Уверен, полученные в ходе защит навыки обязательно пригодятся ребятам в школе, а затем и в университете», — сказал технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Напомним, в 2023 году энергокомпания и детский технопарк подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о совместной разработке и реализации общеразвивающих программ, учебных и воспитательных проектов, профильных курсов.

