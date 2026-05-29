В Самарской области отказали в аресте мужчины с инвалидностью за кражи

Обвинение мужчине своевременно не предъявили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области суд отказался заключать под стражу жителя Похвистнево, обвиняемого в кражах. Мужчина является инвалидом II группы, у него диагностировано тяжелое заболевание. Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

«Обвиняемый страдает тяжелым заболеванием, которое препятствует содержанию под стражей. Кроме того, он обвиняется в преступлениях небольшой тяжести», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте 2026 года мужчина пять раз похитил товары из магазинов Похвистнево. Общая сумма ущерба — около 18 000 рублей. Сначала ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако 27 мая его задержали. В протоколе указали, что он пытался скрыться и не имеет постоянного места жительства.

Суд выяснил, что обвинение мужчине своевременно не предъявили, а подписка к моменту розыска уже утратила силу. В деле нет данных о том, что его вызывали к следователю. Суд не нашел оснований для ареста. Постановление пока не вступило в законную силу.

