В Самарской области еще 18 компаний получили сертификаты «Сделано в России»

Еще 18 компаний Самарской области присоединились к программе «Сделано в России», которая подтверждает высокое качество продукции и ее соответствие российским стандартам.
«Система добровольной сертификации – это не просто знак качества, а символ доверия потребителей, подтверждение высоких стандартов производства и инновационных подходов в работе», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Программа помогает предприятиям выходить на международные рынки, участвовать в выставках, находить партнеров и расширять географию продаж. Вручение сертификатов прошло на площадке регионального форума «Мой бизнес 63. Время героев».
Всего уже более 40 предприятий региона имеют сертификаты «Сделано в России». Напомним, поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».
