Большинство россиян готовы общаться с роботами в банковских отделениях

Большинство россиян уже взаимодействуют с роботизированными системами

Почти 80% россиян воспользовались бы помощью человекоподобного робота в отделении банка, при этом 29% граждан сделали бы это без колебаний. Однако почти четверть россиян хотят общаться только с живыми сотрудниками, показал опрос ВТБ, проведенный к ПМЭФ-2026.

Степень согласия на общение с роботами в банках особенно высока, когда речь идет о рутинных операциях. Так, 74% россиян готовы получить от робота информацию об условиях по вкладам, 57% — открыть счет или карту, а 61% — сообщить о мошенничестве. В то же время лишь треть россиян (34%) доверила бы роботу оформление кредита или ипотеки, а 47% — урегулирование жалоб и споров.

Согласно опросу, абсолютное большинство россиян уже взаимодействуют с роботизированными системами. 67% используют голосовые ассистенты, 60% — чат-ботов на сайтах и в приложениях, 45% — банкоматы и терминалы. Наименьшая доля россиян взаимодействовала с роботами-доставщиками – всего 13%, а также с физическим роботами-консультантами – 9%. Однако в Москве эти цифры выше – 18% и 12% соответственно. При этом подавляющее большинство граждан уже имеют представление о существовании андроидов: 65% слышали о них в общих чертах, еще 28% — знакомы с ними подробно. Лишь 7% респондентов не сталкивались с этой темой вовсе.

Главные ожидания россиян от банковских роботов — компетентность, скорость и безошибочность. Участники опроса видят в них возможность круглосуточной работы, отсутствие предвзятости, минимизацию ошибок и даже снижение стоимости услуг. Более половины (54%) россиян считают, что робот справится с обслуживанием клиентов лучше, чем человек, особенно в стандартных сценариях. При этом 41% полагают, что роботы эффективны только в решении простых задач, а 30% уверены, что живой сотрудник всегда будет вне конкуренции.

Основными опасениями, связанными с возможной роботизацией банковской системы обслуживания, являются технические сбои, невозможность решить нестандартную ситуацию, утечка персональных данных, потеря рабочих мест живыми сотрудниками. Однако 52% россиян считают, что доверие к банку не изменится при появлении роботов, у 14% участников опрос доверие даже вырастет, у 22% - немного снизится, а у 12% — значительно упадет.

