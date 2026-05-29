1 июня телебашню в Самаре украсят детскими рисунками

Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24.00 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1 июня в честь Дня защиты детей на телебашне в Самаре включат праздничную подсветку. На ней можно будет увидеть детские рисунки, надпись «1 июня – День защиты детей», красочные узоры и переливы, логотип «РТРС 25 лет».

«Праздничный сценарий подсветки самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24.00 часов», – анонсировала пресс-служба правительства Самарской области.

Световые шоу в честь Дня защиты детей также пройдут в других крупных городах России. Праздничную подсветку включат а Брянске, Грозном, Иркутске, Уфе, Воронеже, Ярославле и т.д. На Останкинской телебашне покажут видеоролик с детьми.

