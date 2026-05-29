Если ракетная опасность застала вас на улице или в транспорте, срочно укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 29 мая в Самарской области объявили ракетную опасность. Об этом предупредили в МЧС, сообщение было опубликовано в канале губернатор Вячеслава Федорищева в МАКС. В области включили сирены.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», – напомнили в МЧС Самарской области.

Нельзя подходить к окнам. Если ракетная опасность застала вас на улице или в транспорте, срочно укройтесь в ближайшем здании или подземном переходе.

Сохраняйте спокойствие! В экстренных случаях звоните 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал