В Самаре завершили дело о незаконной банковской деятельности на 100 млн рублей

Они использовали реквизиты подконтрольных банковских счетов и сим-карты других людей

В Самарской области завершили расследование уголовного дела в отношении пятерых местных жителей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«Обвиняемые использовали реквизиты подконтрольных банковских счетов и сим-карты других людей. По поручению клиентов они проводили банковские операции и перечисляли средства на платформы онлайн-игр и ставок», — говорится в сообщении.

По версии следствия, преступная группа действовала с 2023 по 2025 год под руководством организатора. Участники не имели специального разрешения, но осуществляли банковское обслуживание физических лиц. За это время они провели операции на сумму не менее 100 млн рублей. Доход группы составил более 7 млн рублей. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

