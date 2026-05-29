Самарские компании могут участвовать в премии «Экспортер года. Сделано в России»

Звание «Экспортер года» – почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьезный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона. Фото: Министерство экономики Самарской области

До 31 мая крупные, средние и малые предприятия, а также индивидуальные предприниматели Самарской области могут подать заявку на участие во Всероссийской премии «Экспортер года. Сделано в России».

«Самарские предприятия-экспортеры регулярно входят в число лучших и на уровне ПФО, и на уровне всей страны. Звание «Экспортер года» – почетное, ведь получают его компании, которые прошли серьезный путь развития и сумели не только утвердить себя на рынке региона, но и выйти за его пределы», – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В этом году конкурс впервые включает 12 номинаций: промышленность, АПК, продукты питания, индустрия моды, красоты, высокие технологии, ИТ, кино, анимация, туризм, а также специальные номинации – «Женщина – экспортер года», «Новая география», «Маркетинговый прорыв» и «Глобальное развитие торговых сетей». Федеральный этап пройдет в августе. Подать заявку на участие можно по ссылке.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

