Водителей пригородных маршрутов в Самаре могут отправить на пенсию досрочно

Сейчас льготы имеют только те, кто отработал определенный срок на городских маршрутах

В Госдуме предложили распространить право на досрочную страховую пенсию на водителей пригородного и межмуниципального общественного транспорта. Если инициативу поддержат, то изменения коснутся всех россиян, в том числе самарцев.

Поправки направлены на то, чтобы установить единые правила для назначения пенсии водителям всех видом транспорта, который работает на регулярных пассажирских перевозках. Сейчас льготы имеют только те, кто отработал определенный срок на городских маршрутах.

Авторы инициативы предлагают дать право выхода на пенсию женщинам с 50 лет, если их индивидуальный пенсионный коэффициент составляет как минимум 30 баллов, страховой стаж – 20 лет, а стаж работы на маршруте общественного транспорта – 12 лет. Для мужчин-водителей условия выхода на пенсию в 55 лет могут стать следующими: ИПК – 30 баллов, страховой стаж – 25 лет, стаж работы водителем общественного транспорта – 17 лет.

