Самарские нефтепереработчики стали победителями научно-технической конференции молодых специалистов

По итогам конференции сотрудники Куйбышевского НПЗ заняли десять призовых мест. Фото предоставлено АО «Куйбышевский НПЗ»

В Самаре подвели итоги XIX кустовой научно-технической конференции молодых специалистов компании «Роснефть» (блока «Нефтепереработка и нефтегазохимия»). Мероприятие проходило с 25 по 27 мая на базе АО «Куйбышевский НПЗ». Высшую оценку экспертного жюри получили проекты сотрудников самарского предприятия.

Победителем в секции «Экология» стала ведущий инженер сектора управления производством КНПЗ Ксения Тимофеева. Она не в первый раз участвует в конференциях и ранее становилась призером в разных направлениях.

«Научно-техническая конференция – это возможность для молодых специалистов продемонстрировать свои навыки и получить поддержку своих идей для развития компании, – сказала она. – Я выступила с проектами в четырех секциях, в том числе непрофильных, чтобы озвучить свежий взгляд на решение проблемных вопросов».

Лучшим проектом в секции «Промышленная энергетика, энергоэффективность» по решению жюри стала работа электромонтера по испытаниям и измерениям цеха по эксплуатации электрооборудования электротехнической лаборатории

Куйбышевского НПЗ Кирилла Подкина.

«Я придумал новый метод управления электродвигателями, который поддерживает их работу при перебоях с электроснабжением, – рассказал Кирилл.

Всего в конференции приняли участие 15 заводчан. Итогом стали десять призовых мест.

Председатель жюри конференции, генеральный директор Куйбышевского НПЗ Дмитрий Казаков поблагодарил конкурсантов за интересные и ценные идеи.

«Мы оценили смелые инженерные решения и научный поиск, – резюмировал он. – Конференция – это пространство идей, которые уже сегодня формируют технологическое будущее всей нефтяной отрасли».