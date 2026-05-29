В Самарской области женщина не выплатила своим детям более 160 тысяч рублей

Женщина не стала оплачивать назначенные алименты, в результате чего накопила долг более 160 тысяч рублей.

В апреле 2025 года ранее судимую 43-летнюю жительницу Кинель-Черкасского района Самарской области обязали выплачивать алименты в размере 1/3 от всех видов заработка на двоих несовершеннолетних детей – ее 9-летнюю дочь и 3-летнего сына. Однако женщина не стала этого делать, в результате чего накопила долг более 160 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Женщину признали виновной в неуплате алиментов без уважительных причин и назначили наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом», – рассказали в надзорном ведомстве.

Приговор вступил в законную силу.

