Эксперты рассказали, как научить детей безопасно работать с искусственным интеллектом

«Искусственный интеллект – это не живой эксперт и не обычная энциклопедия, а сложный инструмент, который может как быть корректным, так и ошибаться. Ребенок, понимающий этот принцип, уже защищен: он не будет воспринимать ответы ИИ как безоговорочно верные и с меньшей вероятностью доверит ему то, что требует участия человека. Поэтому разговор о нейросетях стоит начинать не с запугивания или списка запретов, а с объяснения того, как они на самом деле работают», – сообщил лидер команды по разработке моделей в ВТБ Алексей Пустынников.

Рекомендации таковы:

- Объясните правила цифровой безопасности. Домашний адрес, данные паспорта, банковских карт или приватные фотографии не должны передаваться нейросетям. Это правило работает для любых незнакомых сервисов в интернете в целом.

- Начинайте с творческих инструментов. Сервисы генерации изображений – подходящий старт для младшего возраста. Текстовые нейросети лучше подключать позже, когда ребенок уже научится критически оценивать информацию и перепроверять факты.

- Используйте ИИ вместе с ребенком. Родитель, который вслух сомневается в ответах чат-бота и проверяет их, учит критическому мышлению эффективнее любых инструкций.

- Учите использовать ИИ как тренажер, а не «решатель». Правильный вопрос к нейросети – не «реши за меня», а «объясни, как прийти к решению и почему оно верное». Такой подход развивает мышление, а не заменяет его.