В Самаре заработали две новые системы экстренного оповещения

Системы ввели в эксплуатацию в автоматизированном режиме с 29 мая

Еще две новые системы экстренного оповещения заработали в Самаре. Об этом сообщает региональное правительство. Речь идет о двух объектах комплексной системы оповещения об угрозах ЧС, расположенные в зоне наводнений.

«Ввести в эксплуатацию в автоматизированном режиме с 29 мая 2026 года», – говорится в документе.

Системы оповещения находятся на улице Галактионовской, 193 и на улице Красноармейской, 12. В оперативное управление их примет ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». Мэрия разработает или уточнит положения о системах оповещения, оформит паспорта.

