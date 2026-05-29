В Самарской области создали общедомовые чаты в МАКС для жилищных вопросов

В чатах можно обсуждать проблемы, согласовывать собрания и т.д. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Для оперативного решения жилищных вопросов в Самарской области создали официальные общедомовые чаты в МАКС – их уже более 14 тысяч. К чатам подключились более 440 тысяч участников - жителей региона, представителей ресурсоснабжающих и управляющих компаний.

«Общедомовые чаты в национальном мессенджере - это официальные площадки для жильцов МКД, созданные для безопасного и оперативного решения вопросов ЖКХ с УК и соседями», – прокомментировала пресс-служба правительства Самарской области.

В чатах можно обсуждать проблемы, согласовывать собрания и т.д. К плюсам общедомовых чатов относится безопасность, оперативность и удобство.

Найти чат своего дом можно через приложение «Госуслуги.Дом» или в боте по ссылке.

