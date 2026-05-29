Российский банк представил годовой отчет об устойчивом развитии за 2025 год

В центре бизнес-модели банка — человек, а технологии — инструмент его усиления.

Российский банк опубликовал годовой отчет об устойчивом развитии за 2025 год. Ключевые цифры: 145 млрд — на проекты государственно-частного партнерства по строительству важной инфраструктуры. 4,47 трлн рублей — объём устойчивых кредитных продуктов. 73 региона развивают программы устойчивого развития вместе со Сбером.

В центре бизнес-модели банка — человек, а технологии — инструмент его усиления. Он инвестирует в развитие человеческого капитала и улучшение качества жизни населения для устойчивого будущего страны через поддержку социально значимых инициатив. В 2025 году финансирование банка позволило ввести в эксплуатацию 68 школ на 64 тыс. мест.

Банк создал комплексную образовательную экосистему, которая охватывает все группы населения — от школьников и их родителей до педагогов и клиентов банка. В 2025 году он профинансировал более 1,1 тысячи образовательных и научных проектов ведущих вузов и ссузов.

В 2025 году на совместных программах банка с ведущими вузами страны учились 4,5 тыс. студентов. Он поддерживает талантливую молодежь и помогает готовить специалистов для критически важных отраслей экономики.

За последние четыре года вклад банка в благополучие и развитие общества вырос в 5 раз. В 2025 году было реализовано 55 проектов по созданию новых фонтанов, парков, благоустройству общественных пространств.

Одно из ключевых направлений социальной деятельности банка - волонтерство. Сотрудники банка помогают взрослым в тяжелых ситуациях и детям с опытом сиротства, заботятся об окружающей среде, сохраняют музеи и памятники. За все время существования волонтерского движения банка реализовано 1,2 тыс. проектов.

